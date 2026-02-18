Da Senado luz verde a monedas conmemorativas

El pleno del Senado aprobó el dictamen que autoriza al Banco de México (Banxico) acuñar tres monedas conmemorativas con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A menos de cuatro meses que inicie la justa mundialista, se aprobó por unanimidad con 94 votos la solicitud realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum para que de inmediato se inicien la labor para acuñar las monedas que tendrán las siguientes características.

-Moneda de oro puro conmemorativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un valor nominal de $25.00 (Veinticinco pesos 00/100 M.N.).

-Moneda de plata pura conmemorativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un valor nominal de $10.00 (Diez pesos 00/100 M.N.).

-Moneda bimetálica conmemorativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un valor nominal de $20.00 (Veinte pesos 00/100 M.N.).