Da SNTE postura sobre el caso de libros de texto

Los libros de texto gratuitos deben estar al margen de los vaivenes ideológicos de los gobiernos, afirmó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

En entrevista, el también senador de Morena no quiso opinar de la labor del exdirector de Materiales Educativos, Marx Arriaga, pero subrayó que el principal problema de los actuales libros de texto de educación básica es que no ha habido la capacitación que requiere el magisterio.

“El problema de fondo que hay con estos libros y la nueva escuela mexicana, es que no ha existido una capacitación adecuada a los maestros, a las maestras de primaria, de secundaria, de media superior respecto al manejo de la metodología por proyectos”, advirtió.

Señaló que esto ha representado un problema serio para los maestros.

“Desafortunadamente en el 2018, por ejemplo, había un presupuesto de mil 450 millones para el tema de la actualización y capacitación profesional del magisterio. Pero ahora, por más que hicimos el planteamiento, se lograron incrementar 5 millones de pesos y se llegó a 230. Hay una diferencia enorme y no son suficientes esos recursos para se puedan emprender acciones importantes de capacitación”, recalcó.

Recordó que los libros de texto gratuitos surgieron en 1958 a propuesta del SNTE, por lo que el sindicato lo sigue considerando una conquista y un acto de indiscutible justicia social.

Sin embargo, advirtió que no deben estar sujetos a la orientación ideológica del gobierno en turno.