Da Velasco seguimiento a muertes de mexicanos

El nuevo canciller, Roberto Velasco, dijo que como parte de su plan de trabajo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) busca la protección de mexicanos en el exterior, principalmente obtener justicia por las muertes de los connacionales durante operativos del ICE.

El nuevo titular de la SRE, ratificado el miércoles en el pleno del Senado, dijo que es “inaceptable” la muerte de connacionales en dichos operativos, por lo que busca “llegar al fondo” hasta obtener justicia.

Agregó que desde la secretaría se le dará seguimiento a los casos y las investigaciones que está realizando el propio gobierno de Estados Unidos. Respecto a las causas de las muertes de mexicanos, el anterior subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte explicó que no todos los casos son asesinatos, ya que también hay algunos que presuntamente se quitaron la vida.

“Nosotros lo que hemos planteado es que cualquiera que sea la circunstancia es inaceptable y se tiene que llegar al fondo y tiene que haber justicia”, condenó.

Hasta el pasado 25 de marzo, se registró el fallecimiento de 13 connacionales durante operativos contra migrantes o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés), por lo que las autoridades mexicanas condenaron las muertes y pidieron investigaciones de cada caso.

No fui a pedir el voto, dice Roberto Velasco

El nuevo canciller fue cuestionado sobre las reuniones y encuentros que sostuvo con todos los grupos parlamentarios del Senado, principalmente con los opositores de las bancadas del PAN y PRI previo a su ratificación.

Velasco Álvarez consideró la acción como un “acto de diplomacia” y negó que fuera a “pedirles el voto” para su llegada a la SRE.

Sobre la situación y apoyo a Cuba, el nuevo canciller informó que continúan las negociaciones con Estados Unidos sobre el envío de petróleo a la isla gobernada por Miguel Díaz-Canel.