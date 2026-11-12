Daira Martínez, nominada a Latin American Leaders

“Soy un sueño que se construye cada día, una niña que piensa en grande y comienza en pequeño”, expresó Daira Martínez Mejía, una niña genio que a sus 9 años es estudiante de la Universidad América Latina y autora de cinco libros, quien además sueña con convertirse en astrobióloga y busca el reconocimiento de los Latin American Leaders Awards.

La menor, originaria de Querétaro participó con otras niñas y niños en el “Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026” realizado en el Palacio Nacional, en donde hizo un llamado a fomentar la ciencia y compartió parte de su carrera como astronauta análoga ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y medios de comunicación.

La pequeña Daira actualmente es alumna de la Universidad de América Latina y obtuvo una nominación en Austria en la categoría “Mujeres auténticas de América Latina”, un galardón que reconoce a líderes del sector público y privado por su trayectoria, innovación, integridad e impacto que contribuyen al desarrollo económico y sostenible de la región.

Asegura que su sueño es convertirse en astrobióloga, aunque actualmente cursa la licenciatura en Historia.

De acuerdo con el perfil de Daira Martínez publicado en el sitio web de los Latin American Leaders Awards, la menor ocupa actualmente el puesto número 1 en el ranking global, donde destacó su nombramiento como embajadora del turismo científico por la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro y embajadora cultural en la misma entidad.