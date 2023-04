Un video del dalái lama, líder del budismo tibetano, ha generado fuertes cuestionamientos. El monje aparecía saludando a un niño, quien se inclinó con tal de hacerle reverencia. Y tras ello, lo besó.

El hecho se produjo en un evento de la Fundación M3M en India, en el cual el líder saludaba a 120 estudiantes que habían recibido su título universitario.

“Desde que vine a vivir a la India, he podido conocer a todo tipo de personas, incluidos eruditos y científicos, interesados en los métodos para lograr la paz mental que hemos mantenido vivos”, les dijo a los jóvenes.

En medio del discurso, un niño lo interrumpió. Así que dalái lama lo invitó a acercarse a su mesa, lo abrazó y lo besó.

Incluso se rió. “¿Puedes chuparme la lengua?”, le pidió, según el medio asiático Ndtv. Ante lo cual el menor solo acercó un poco su cabeza. El saludo prosiguió por unos segundos, tanto que el monje lo abrazó y le dijo “gracias”.

El metraje, original del medio Voice of America, se ha difundido ampliamente en redes sociales. Aunque el evento se desarrolló el 28 de febrero de este 2023, varios lo han recuperado para quejarse del comportamiento del hombre con el pequeño.

Eso sí, la cuenta oficial de la Administración Central Tibetana en Twitter publicó el corto, pero con enfoque en el mensaje que había dado el líder: “Su Santidad, el decimocuarto Dalai Lama aconsejó a un joven indio para que sea un buen ser humano, quien siempre trabaje para cultivar la paz y la felicidad en el mundo”.

En la plataforma Change.org, la organización Deter Influencers from Child Abuse creó una petición para recolectar firmas bajo el título de “Salvemos a los niños del Dalai Lama: detengamos el abuso infantil”.

En 2015, hablando de su sucesión, dijo que si quien asume después de él es una mujer, tendría que ser “muy, muy atractiva”; de lo contrario, consideró, sería “poco útil”.

Cuatro años después, en una entrevista con la cadena británica BBC, cuestionado sobre aquel comentario, lejos de retractarse, se reafirmó.

“Si viene una Dalái Lama debería ser más atractiva. La gente preferiría no ver esa cara”. No conforme con eso, incluso consideró que una Dalái Lama también tendría que invertir “en maquillaje”. Cuando la periodista le preguntó si eso no era “cosificar” a las mujeres, el Dalái Lama respondió que “somos seres humanos. Creo que la apariencia también es importante”. Las declaraciones le valieron una lluvia de críticas.

En esa misma entrevista, al hablar sobre el tema migratorio, el Dalái dijo que si bien es bueno que Europa reciba cierta cantidad de migrantes y los ayude, “el objetivo debe ser que los migrantes regresen a reconstruir sus países. Tienes que ser práctico. Es imposible que todos vengan.

Sólo un número limitado de migrantes, insistió, debería poder quedarse en Europa. “¿Pero tantos como para que Europa se convierta en un país musulmán? Imposible. ¿O en uno africano? También imposible. Mantengan Europa para los europeos”, sentenció, entre carcajadas.

Sobre la marihuana, el Dalái defendió su uso medicinal durante declaraciones en el Centro Fox, en 2013. “La marihuana tiene propiedades medicinales; hay investigaciones que sustentan esas propiedades. En esos casos hay que utilizarlas”, ha dicho. “Pero simplemente tomar la marihuana para volverse un poquito loco en su propia mente, eso realmente es algo que no es aconsejable”.

Más controversial fue otra declaración en el mismo evento, esta vez sobre el aborto. Aunque calificó el aborto como un “acto de matar”, añadió que “se tiene que ver la situación en particular, examinar bien y, en algunos casos, es permisible”.