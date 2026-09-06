Dan 10 años de prisión a 3 de Los Viagras

Un juez federal dictó sentencia condenatoria de hasta diez años de cárcel a tres presuntos integrantes de la célula delictiva Los Viagras, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, por los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El juzgador del caso impuso penas de 10 años ocho meses de prisión en contra de Ángel “N”; nueve años cuatro meses para José “N”, y para Alexander “N” cinco años, cuatro meses.

Los tres quedaron recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Lic. David Franco Rodríguez, en Charo.

Al momento de la detención, les aseguraron cuatro fusiles, una pistola, 17 cargadores y dos mil 141 cartuchos, los cuales corresponden a material de uso exclusivo de las fuerzas armadas, tres vehículos y tres chalecos tácticos.