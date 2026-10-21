Dan 15 años de prisión a expolicía por homicidio

Tras un proceso de cinco años en los tribunales, el expolicía municipal Andrés Edgar “N” fue sentenciado a 15 años de prisión por el asesinato del bombero municipal Omar Alejandro Jiménez Gutiérrez, a quien le disparó con su arma de fuego a causa de un conflicto vial.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes señaló que Andrés “N” fue encontrado culpable del delito de homicidio doloso calificado con ventaja, tras acreditarse su responsabilidad mediante las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

El crimen ocurrió el 23 de octubre de 2021, cuando la víctima conducía una camioneta Nissan blanca con caja seca y Andrés circulaba a bordo de una camioneta Mazda gris oxford, sobre la avenida General Miguel Barragán, en esta capital.

Ambos conductores tuvieron un altercado vial.

Cuando ambos vehículos reanudaron la marcha, el sentenciado se colocó a un costado de la camioneta Nissan y, desde la ventanilla del conductor, accionó un arma de fuego contra la víctima en al menos cuatro ocasiones.

El ataque lo presenció la esposa de la víctima, quien viajaba en el asiento del copiloto.