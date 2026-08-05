Dan 16 años de cárcel a un docente que abusó de niña

Un juez federal impuso sentencia condenatoria de 16 años y seis meses de prisión a Timothy Paul Hitchcock por abuso sexual agravado en contra de dos menores cuando fungía como maestro de una escuela primaria de la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

El sentenciado de nacionalidad estadounidense fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) en enero de 2017, y posteriormente, el Ministerio Público Federal aportó las pruebas para que un juez le dictara dicha condena, por lo que está preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

La FGR informó que Timothy Paul Hitchcock o Timoteo Andrew Godwin Smith cambió su identidad y ya en nuestro país ejecutó actos sexuales en contra de dos víctimas menores de edad cuando se desempeñaba como profesor en la escuela primaria “Emperador Cuauhtémoc”, ubicada en calle Boldo, colonia Nueva Santa María, en dicha demarcación de la capital del país.