Dan 2 meses para cierre de indagación contra Lord Pádel

Agosto 21 del 2025

La juez de control otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria contra Alejandro “N”, conocido como Lord Pádel; su socio Othón “N”; su esposa Karla Alejandra “N” y su hijo Germán “N”, procesados por homicidio calificado en grado de tentativa.

El plazo servirá para que las partes presenten pruebas y realicen diligencias en torno al caso.

La víctima, el instructor de pádel Israel “N”, continúa convaleciente.

Alejandro “N” y Othón “N” seguirán el proceso en libertad tras obtener un amparo federal contra la orden de aprehensión.

Su esposa Karla Alejandra “N” y su hijo, Germán “N”, permanecen en prisión preventiva justificada en el penal de Barrientos.

Durante la audiencia, la defensa de los imputados intentó liberar a la esposa y al hijo mediante un amparo, pero el recurso fue desechado.

