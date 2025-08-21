Dan 2 meses para cierre de indagación contra Lord Pádel

La juez de control otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria contra Alejandro “N”, conocido como Lord Pádel; su socio Othón “N”; su esposa Karla Alejandra “N” y su hijo Germán “N”, procesados por homicidio calificado en grado de tentativa.

El plazo servirá para que las partes presenten pruebas y realicen diligencias en torno al caso.

La víctima, el instructor de pádel Israel “N”, continúa convaleciente.

Alejandro “N” y Othón “N” seguirán el proceso en libertad tras obtener un amparo federal contra la orden de aprehensión.

Su esposa Karla Alejandra “N” y su hijo, Germán “N”, permanecen en prisión preventiva justificada en el penal de Barrientos.

Durante la audiencia, la defensa de los imputados intentó liberar a la esposa y al hijo mediante un amparo, pero el recurso fue desechado.