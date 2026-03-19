Dan 20 años de prisión a “Fer Italia” por violación

Un juez del Estado de México (Edomex) impuso una sentencia de 20 años de prisión en contra de Luis Fernando, influencer conocido como “Fer Italia”, tras ser declarado culpable por el delito de violación.

El fallo condenatorio fue emitido luego de que el Ministerio Público (MP) acreditó la responsabilidad del acusado por hechos ocurridos en un domicilio ubicado en la colonia Constituyentes de 1917.

De acuerdo con la investigación, uno de los hechos ocurrió el 11 de enero de 2024, cuando el ahora sentenciado trasladó a la víctima mediante engaños a un inmueble, donde habría cometido la agresión.

Un segundo hecho se registró el 22 de marzo del mismo año, cuando la amenazó con difundir material de índole sexual para obligarla a acudir nuevamente al lugar, donde la volvió a agredir.

Luis Fernando enfrenta un segundo proceso penal por el delito de violación en agravio de otra mujer, quien fuera su pareja sentimental.