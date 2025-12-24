Dan 3 meses más a Fiscalía en investigación a Bermúdez Requena

Un juez de Tabasco concedió a la Fiscalía General del Estado (FGE) tres meses más para recabar pruebas que le permitan presentar la acusación formal en el proceso penal del fuero común, que sigue contra el exsecretario de Seguridad Pública y presunto líder de “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, por los delitos de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa.

“El Abuelo” o “Comandante H” compareció este martes por videoconferencia ante el juez de la Región Nueve, con sede en Villahermosa, quien autorizó al Ministerio Público (MP) del caso la prórroga para el cierre de la investigación complementaria que vence este martes, informaron autoridades federales.

De esta manera, se aplazó para marzo de 2026 el inicio de la etapa intermedia donde la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco podrá hacer la acusación formal contra Bermúdez Requena, quien seguirá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.