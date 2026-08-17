Dan 30 mil dólares por matar soldados de EE. UU. en Irán

El ejército de Irán anunció este domingo una recompensa equivalente a 30 mil dólares a cualquier ciudadano iraní que mate o capture y entregue a un soldado estadounidense, con una prima que se duplicará si la acción es llevada a cabo por una mujer.

“Recibirá por parte del ejército de la República Islámica de Irán una recompensa equivalente a 30 mil dólares”, afirmó el comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami.

Hatami agregó que si una mujer lleva a cabo una acción de este tipo, “recibirá el doble de esta recompensa”.

El alto cargo militar dijo que decidieron poner en marcha el plan a raíz del “gran número de solicitudes” de personas que deseaban contribuir económicamente a la guerra con Israel y Estados Unidos, iniciada el 28 de febrero.

Tras casi seis meses de conflicto, Estados Unidos no ha llevado a cabo una invasión terrestre de Irán, y Hatami no aportó detalles sobre dónde o cuándo se esperaba que se produjera la muerte o captura de soldados estadounidenses.

El anuncio de Teherán sobre la recompensa se produce dos días después de que Donald Trump afirmara que, tras derrotar a Irán, declararía el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos.

Irán rechazó de inmediato esas declaraciones y aseveró que el estrecho de Ormuz “no puede ser tomado por la fuerza, por un tuit, un portaaviones, una orden o un discurso electoral”, reafirmando su soberanía sobre el estratégico paso marítimo.