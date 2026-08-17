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Dan 30 mil dólares por matar soldados de EE. UU. en Irán

Agosto 17 del 2026
Dan 30 mil dólares por matar soldados de EE. UU. en Irán

El ejército de Irán anunció este domingo una recompensa equivalente a 30 mil dólares a cualquier ciudadano iraní que mate o capture y entregue a un soldado estadounidense, con una prima que se duplicará si la acción es llevada a cabo por una mujer.

“Recibirá por parte del ejército de la República Islámica de Irán una recompensa equivalente a 30 mil dólares”, afirmó el comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami.

Hatami agregó que si una mujer lleva a cabo una acción de este tipo, “recibirá el doble de esta recompensa”.

El alto cargo militar dijo que decidieron poner en marcha el plan a raíz del “gran número de solicitudes” de personas que deseaban contribuir económicamente a la guerra con Israel y Estados Unidos, iniciada el 28 de febrero.

Tras casi seis meses de conflicto, Estados Unidos no ha llevado a cabo una invasión terrestre de Irán, y Hatami no aportó detalles sobre dónde o cuándo se esperaba que se produjera la muerte o captura de soldados estadounidenses.

El anuncio de Teherán sobre la recompensa se produce dos días después de que Donald Trump afirmara que, tras derrotar a Irán, declararía el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos.

Irán rechazó de inmediato esas declaraciones y aseveró que el estrecho de Ormuz “no puede ser tomado por la fuerza, por un tuit, un portaaviones, una orden o un discurso electoral”, reafirmando su soberanía sobre el estratégico paso marítimo.

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