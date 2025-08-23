Dan 32 años de prisión al asesino del periodista

El exagente policial municipal, Clemente Noé “N”, fue sentenciado a 32 años y 6 meses de prisión como responsable del homicidio del periodista veracruzano, José Moisés Sánchez Cerezo, quien fue decapitado en el 2015.

Un juez estableció un pago por concepto de reparación del daño y suspendió los derechos civiles y políticos del exagente de la Policía Municipal de Medellín de Bravo al considerarlo penalmente responsable del delito de homicidio doloso calificado.

Tras el crimen del periodista ocurrido en enero del 2015, autoridades ministeriales determinaron que el entonces alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, era el autor intelectual; el político se dio a la fuga y se encuentra actualmente prófugo de la justicia.

Por el caso, fue detenido como presunto asesino material, el expolicía municipal, Clemente Noé “N”, quien -según las autoridades- confesó que el asesinato fue ordenado por el subdirector de la Policía Municipal de Medellín, chofer y escolta personal del alcalde, Omar Cruz Reyes.

También fue detenido el exagente de la misma corporación policiaca, Luigui Heriberto “N”. Veracruz está considerada por organizaciones no gubernamentales como una de las regiones más peligrosas de México y el mundo para ejercer el periodismo.