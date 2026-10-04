Dan 37 años de prisión a secuestradores

María José Gutiérrez Ragazzo, integrante de una banda de secuestradores que operaba en el entonces Distrito Federal y el Estado de México, recibió sentencia condenatoria de 37 años, seis meses de cárcel, luego de haberse acreditado su culpabilidad en el secuestro de una persona.

El juez Décimotercero de Distrito con sede en Naucalpan, Estado de México, emitió el fallo judicial, derivado de que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), acreditó que la mujer privó de la libertad a una persona en la Ciudad de México (CDMX). Al domicilio señalado arribaron otros individuos quienes le sometieron, golpearon, amarraron y despojaron de sus pertenencias.

Gutiérrez Ragazzo, quien formaba parte de un grupo criminal dedicado al secuestro con operación en el Estado de México y la CDMX, permanece presa en el penal de Barrientos, ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.