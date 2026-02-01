Dan 6 meses a FGR para cierre de investigación

Una jueza federal dio a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria que sigue en el caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, por el que están detenidos el conductor y jefe de despachadores.

Por lo que, para el 28 de julio de este año el fiscal del caso deberá presentar ante Diana Isabel Ivens Cruz, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa, la acusación formal contra Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, si es que no solicita una ampliación para cerrar la indagatoria, prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En audiencia conjunta, en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Cintalapa, la jueza de control les dictó prisión preventiva justificada, por lo que los detenidos fueron ingresados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa, por el tiempo que dure el proceso penal.

Durante la diligencia, Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón se reservaron su derecho a declarar y fueron representados por un defensor del Instituto Federal de la Defensoría Pública.

En la audiencia se dio a conocer que Ricardo Mendoza Cerón padece de colon irritable y tiene que hacerse lavados diarios, por lo que la jueza instruyó al director del penal de El Amate para que tome las medidas pertinentes.

Según la jueza, los dos detenidos no aportaron datos de prueba para revertir la acusación de la FGR, que señala que la tripulación del tren viajaba a exceso de velocidad.