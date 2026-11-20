Un juez electo por voto popular dictó sentencia condenatoria de 60 años de cárcel al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, por el delito de homicidio simple en grado de tentativa relacionado con el ataque armado al equipo de futbol Los Avispones, registrado la noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En resolución emitida hace unos días, Irving Joan González Balleza, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con residencia en Matamoros, también sentenció a 25 personas más, entre ellas el exdirector de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, por los mismos hechos en los que fueron asesinados David Josué García Evangelista, “Zurdito”, Víctor Manuel Lugo Ortiz, chofer de Los Avispones; y Blanca Montiel Sánchez, pasajera de un taxi, por sicarios y policías municipales.

Causa penal

La sentencia condenatoria contra José Luis Abarca Velázquez, preso en el penal federal número 18 en Ramos Arizpe, Coahuila, deriva de la causa penal 4/2018 por los disparos que agentes municipales y sicarios de Guerreros Unidos realizaron al autobús en el que viajaban Los Avispones de Chilpancingo y a un taxi, la noche del 26 de septiembre de 2014.