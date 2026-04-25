Dan 70 años de prisión por matar 12 personas

Trece integrantes de una peligrosa célula delincuencial fueron sentenciados a 70 años de prisión por el delito de homicidio doloso calificado, ello tras comprobarse que fueron culpables del asesinato de 12 personas ocurrido en el año 2021 en el sur de Veracruz.

La Fiscalía General del Estado informó que a los peligrosos delincuentes, además de la pena privativa de libertad, se les suspendieron sus derechos civiles y políticos, así como se ordenó el pago por concepto de reparación del daño.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 17 de enero del 2021 cuando los trece sujetos, integrantes de un grupo armado, interceptaron a las víctimas en distintos puntos del sur del estado y los privaron de la libertad.

Se trata de Esteban “N”, Rodolfo “N”, José Rodolfo “N”, Mario “N”, Bonifacio “N”, Juan “N”, Fredy “N”, Juan “N”, Alfonso “N”, Juan Alfredo “N”, Hugo “N”, José “N” y José “N”.