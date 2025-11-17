Dan 82 años de prisión a exdiputado de Morelos

El Juez Sexto de Distrito en Coahuila con sede en La Laguna, impuso a Alfonso Gabriel Miranda Gallegos, exdiputado de Morelos una sentencia de 82 años seis meses de prisión y multa de un millón 225 mil 910 pesos.

Esto por su responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada en las hipótesis contra la salud, secuestro, y secuestro agravado.

De acuerdo con la indagatoria, el sentenciado era integrante de una organización delictiva, y participó en junio de 2013 en el secuestro de una víctima en Amacuzac, Morelos.

En 2018 autoridades federales le cumplimentaron orden de aprehensión, quedando a disposición del órgano jurisdiccional en el Centro Federal de Reinserción Social número 14 “CPS-Durango”, en Gómez Palacio, Durango.

Posteriormente, tras una serie de procedimientos jurídicos el Ministerio Público de la Federación (MPF), presentó las pruebas y el Juez dictó la sentencia.

Gabriel Miranda Gallegos es tío de Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, integrante del grupo delictivo Los Rojos, quien en 2023 fue sentenciado a 20 años de prisión luego de ser declarado culpable del cargo de delincuencia organizada, en la hipótesis de buscar cometer delitos contra la salud.