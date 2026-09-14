Dan al “Flaco Salgueiro” 29 años de prisión

Un juez dictó sentencia de 29 años y tres meses de prisión, así como una multa de 378 mil 472 pesos, contra Noel Salgueiro Nevárez, alias “El Flaco Salgueiro”, líder de la facción Gente Nueva del Cártel de Sinaloa, quien operaba en Chihuahua, lugarteniente de Joaquín “El Chapo Guzmán”.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), en coordinación con la Fiscalía Federal en Tamaulipas de la Fecor, comprobó que “El Flaco Salgueiro” es penalmente responsable de los delitos de delincuencia organizada, posesión de cartuchos y portación de armas de fuego, en ambos casos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En octubre de 2011, elementos de la Defensa lo detuvieron durante la madrugada cuando circulaba sobre la carretera federal Mochis-Culiacán en una camioneta, en la que se hallaron un arma de fuego larga, una corta y cargadores.

En diciembre de 2019 fue entregado en extradición al Gobierno de Estados Unidos.

En mayo de 2021, la FGR obtuvo una orden de reaprehensión que se cumplimentó en junio de 2026 cuando la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol coordinó su deportación controlada a México.

De inmediato, fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional y dar inicio al proceso judicial que culminó en el fallo condenatorio que deberá cumplir en el Centro Federal de Readaptación Núm. 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez.