Dan bienvenida a Claudia a EUA para final del Mundial

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, dio la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a territorio estadounidense con motivo de su asistencia a la final del Mundial 2026 y destacó la coordinación y cooperación entre ambos gobiernos, así como con Canadá, para hacer posible la organización del torneo.

“Siempre es un gusto darle la bienvenida a los Estados Unidos, presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo el diplomático a través de redes sociales. Añadió que la Copa Mundial de la FIFA 2026 demostró la coordinación y la cooperación que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la mandataria mexicana continúan impulsando.

Johnson también reconoció la participación de los tres países sede del torneo al señalar que Estados Unidos, México y Canadá hicieron posible “el evento deportivo más grande y más memorable de la historia”.

La publicación del embajador ocurrió luego de que Sheinbaum confirmó que asistirá a la final del Mundial tras recibir una invitación del presidente Donald Trump.