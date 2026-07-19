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Dan bienvenida a Claudia a EUA para final del Mundial

Julio 19 del 2026
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos. Cortesía
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos. Cortesía

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, dio la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a territorio estadounidense con motivo de su asistencia a la final del Mundial 2026 y destacó la coordinación y cooperación entre ambos gobiernos, así como con Canadá, para hacer posible la organización del torneo.

“Siempre es un gusto darle la bienvenida a los Estados Unidos, presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo el diplomático a través de redes sociales. Añadió que la Copa Mundial de la FIFA 2026 demostró la coordinación y la cooperación que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la mandataria mexicana continúan impulsando.

Johnson también reconoció la participación de los tres países sede del torneo al señalar que Estados Unidos, México y Canadá hicieron posible “el evento deportivo más grande y más memorable de la historia”.

La publicación del embajador ocurrió luego de que Sheinbaum confirmó que asistirá a la final del Mundial tras recibir una invitación del presidente Donald Trump.

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