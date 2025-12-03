Dan cifras de programa Salud Casa por Casa

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, aseguró que el programa Salud Casa por Casa “está cumpliendo el objetivo”, y hasta el momento se han brindado 8 millones 818 mil 488 consultas personalizadas y gratuitas para las personas derechohabientes.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes, Montiel Reyes destacó que Salud Casa por Casa atiende a todas las personas adultas mayores y personas con discapacidad que ya cuentan con su pensión.

Montiel resaltó la información que recaba el personal de salud de manera digital, que le va a servir al país para “planear hacia adelante”. Mencionó además que se les otorgará la receta médica con los medicamentos que van a necesitar.

“Hemos recorrido muchos territorios, colonias, por todo el país, es un territorio muy amplio y complejo para su recorrido y se han realizado este número de consultas que, estoy segura, está cumpliendo el objetivo que nuestra presidenta nos marcó; que este programa sea el programa de prevención más importante del mundo”, dijo la secretaria de Bienestar.