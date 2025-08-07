Dan cifras de trabajadores de plataformas asegurados

Ante el programa piloto que comenzó a operar el 1º de julio para que las personas trabajadoras por aplicaciones cuenten con seguridad social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reportó el registro de un millón 291 mil 365 puestos de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), asociados a plataformas digitales.

Quiahuitl Chávez, subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la STPS, indicó que ante este registro se prohíben los cobros indebidos: “Las plataformas ya no pueden cobrar por el uso de la aplicación, y cualquier sanción debe ser revisada por una persona y no por un algoritmo”.

Señaló que no cambia el régimen fiscal y no hay aumento de impuestos. Chávez puntualizó que un millón 46 mil 237 corresponden a registros únicos y en los próximos días se tendrá el número de personas trabajadoras que han alcanzado el ingreso neto de al menos un salario mínimo, “sin perder de vista ya la importancia de que todas y todos son reconocidos, cubiertos y asegurados durante la realización de sus labores”.

Aseveró la subsecretaria del Trabajo que este número representa una cantidad muy importante de personas que se emplean y se desarrollan en esta economía.