Dan cifras sobre retorno de migrantes en era de Trump

En el marco del Día Internacional del Migrante, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que del 20 de enero al 17 de diciembre de este año —periodo de la administración de Donald Trump— se han registrado 145 mil 537 repatriaciones de mexicanos desde Estados Unidos, quienes han sido atendidos a través del programa México Te Abraza.

Durante su participación en la conferencia matutina, Rodríguez explicó que el programa tiene como objetivo brindar atención integral, alojamiento, orientación y traslado a las comunidades de origen de las personas repatriadas, con pleno respeto a sus derechos humanos.

En esta labor participan 34 dependencias del Gobierno de México, que coordinan acciones en materia de salud, bienestar, empleo, educación e inclusión financiera.

De acuerdo con los datos presentados, 116 mil 116 connacionales fueron repatriados vía terrestre, mientras que 29 mil 381 retornaron por vía aérea.

Octubre fue el mes con mayor número de retornos, principalmente por tierra, mientras que en agosto se registró un incremento en las repatriaciones aéreas que arribaron a los aeropuertos de Villahermosa, Tabasco; Tapachula, Chiapas; y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México.

La titular de Segob detalló que el Gobierno Federal habilitó nueve centros de atención en entidades fronterizas como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, así como en el sur del país, para recibir a las personas repatriadas.

A partir del 1 de noviembre, estos centros operan con una capacidad conjunta de mil 800 personas diarias, aunque algunos de mayor tamaño redujeron su operación a 200 lugares.

Del total de repatriados, 99 mil 924 personas ingresaron a alguno de los centros de atención, mientras que 45 mil 613 decidieron no hacerlo; no obstante, estas personas recibieron alimentación, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y apoyo para su traslado en los puntos de ingreso al país.

En conjunto, el programa México Te Abraza ha otorgado más de 846 mil servicios, entre ellos 292 mil raciones de alimentos calientes, 24 mil 300 atenciones médicas y más de 8 mil atenciones psicológicas.

Destinarán 50 mdp para reforzar defensa legal

Así también, durante su participación en la conferencia matutina, el encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, informó que 50 millones de pesos provenientes del sorteo "México con M de Migrante" se destinarán a reforzar la representación legal en materia migratoria de mexicanos en Estados Unidos, particularmente en consulados con alta demanda.

Velasco detalló que el sorteo recaudó 115 millones de pesos, recursos que serán utilizados para fortalecer diversos programas de protección consular en favor de la población migrante.

Explicó que la mayor parte del presupuesto se enfocará en incrementar el personal con especialización legal en los consulados donde se registran más operativos migratorios y redadas, así como en cubrir fianzas en casos migratorios, con el objetivo de que las personas detenidas puedan enfrentar sus procesos en libertad, cuando así lo determinen los jueces estadounidenses.

Brindan más de 463 mil atenciones

Finalmente, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), informó que del 28 de noviembre a la fecha en el programa Heroínas y Héroes Paisanos se han atendido a más 463 mil atenciones y quejas resueltas.

Indicó que bajo la consigna de cero tolerancia ante cualquier abuso o acto irregular contra nuestros hermanos migrantes, este programa está enfocado a brindar asistencia y orientación a connacionales que residente y trabajan en Estados Unidos para evitar maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia por parte de servidores púbicos.

El titular del INM destacó que el programa arrancó el 28 de noviembre y que estará hasta el próximo 8 de enero, con el objetivo de salvaguardar la integridad y garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de los connacionales que ingresan al país a través de los 194 puntos de internación, en especial de los 56 de la frontera norte.

En Palacio Nacional, el titular del INM destacó que el miércoles 17 de diciembre el instituto acudió al encuentro, recepción y acompañamiento de la Caravana de Paisanos Organizados que ingresó por Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde ingresaron 5 mil 231 vehículos con 20 mil paisanos.

Detalló que hasta el momento solo se han registrado incidentes menores como ponchaduras y fallas mecánicas, pero sin contratiempos de importancia.