Dan cinco años de prisión a El Pozoles

Un juez dictó sentencia de cinco años de prisión a Brayan Mauricio Miranda, alias “El Pozoles”, uno de los líderes de La Unión Tepito, por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio.

Tras cumplir con el proceso ante la autoridad judicial, la Fiscalía General de la República (FGR), en juicio oral, obtuvo la sentencia condenatoria en contra de Miranda.

En octubre de 2023, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a “El Pozoles” cuando conducía un vehículo en calles de la colonia Roma Norte de la Ciudad de México.

Derivado de la inspección efectuada en el vehículo, se localizaron 496.7 gramos de marihuana, 538.3 gramos de metanfetamina y 18.6 gramos de cocaína en bolsas de plástico transparente para su venta.

El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), en enero de 2024 recibió del fuero local la declinatoria de competencia en investigación complementaria.

Por lo anterior, la Fiscalía Federal en la Ciudad de México continuó con el proceso en sus etapas hasta el juicio oral donde se obtuvo la sentencia.