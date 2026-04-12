Dan de alta a minero rescatado

El minero Francisco Zapata Nájera, de 42 años, que fue rescatado luego de permanecer atrapado a 300 metros de profundidad por espacio de 13 días, fue dado de alta del hospital donde había sido internado para recuperar su salud, su primera petición fue que lo llevaran a la playa contemplar el mar.

Zapata Nájera, trabajador de la mina Santa Fe, del municipio de El Rosario, solo permaneció dos días bajo cuidados médicos, a causa del cuadro severo de deshidratación que presentó al ser extraído por un grupo de rescatistas militares y civiles el pasado miércoles ocho de abril.

El gerente administrativo de la mina, Álvaro Vargas Miranda, dijo que el trabajador que se convirtió en uno de los tres mineros que se han logrado rescatar, luego de que el pasado 25 de marzo, los jales inundaron los túneles, se le practicaron diversos estudios médicos y se determinó darlo de alta el viernes pasado.

Continúan buscando al último minero

Señaló que aún se continúan con los trabajos de extracción de agua y lodo de los túneles, sobre todo de una sección, donde se presume puede estar resguardado el cuarto y último minero que quedó atrapado, por lo que se espera encontrarlo con vida.

La semana pasada, se confirmó que a una profundidad de trescientos metros, uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados en la mina Santa Fe, del municipio de El Rosario, Francisco Zapata Nájera, de 42 años, resistió trece días bajo tierra, dentro de una capsula de aire que le permitió sobrevivir y ser rescatado.

El trabajador recibió previamente, antes de ser llevado en un helicóptero a un hospital, una valoración médica y el consumo energéticos, dadas las condiciones precarias de salud que presentó al ser extraído entre los túneles inundados de la mina, por varios equipos de rescate.

Zapata Nájera, de 42 años de edad, permaneció atrapado por el agua y lodo que se introdujo a todos los túneles, al derramarse los jales de la represa, por espacio de trece días, la luz luminosa de su linterna, permitió a los cuerpos de rescate ubicarlo, desde la tarde del martes pasado e intensificar las labores de extracción.