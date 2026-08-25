Dan golpe al CJNG en tres estados

Autoridades federales realizaron acciones simultáneas en 36 inmuebles de Hidalgo, Jalisco y Michoacán, donde fueron detenidas 20 personas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que se aseguraron armas de fuego, droga, 113 vehículos, tigres, panteras, otros animales y aves con un cuidado inadecuado; numerario, equipo de comunicación, un dron y un inhibidor de drones, entre otros objetos.

“Con estas detenciones y las realizadas en la operación de precisión del pasado 19 de agosto, suman 32 integrantes de esta organización detenidos”, resaltó el funcionario.

Detalló que el objetivo del Gabinete de Seguridad es debilitar de manera sostenida las capacidades operativas, logísticas y financieras de las organizaciones criminales.