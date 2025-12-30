Dan luz verde para extradición a EUA de "La Gallina"

Un Tribunal Colegiado dio luz verde para extraditar a Roberto Nájera Gutiérrez, alias "La Gallina", lugarteniente del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera en el sureste del país y Belice, a los Estados Unidos.

"La Gallina", requerido por una Corte Federal de Georgia para ser procesado por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de cocaína, cometidos entre 2013 y 2018, impugnó la decisión del juez séptimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, que le negó el amparo y la protección de la justicia contra su traslado al vecino país del norte.

Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la sentencia impugnada al determinar que el juez cumplió los requisitos y procedimientos establecidos para autorizar su entrega a las autoridades estadounidenses.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) autorizó el 17 de diciembre de 2024 la extradición de Roberto Nájera Gutiérrez, "La Gallina", detenido por segunda ocasión en febrero de 2017 en un retén de la Policía Estatal de Yucatán.