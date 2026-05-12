Dan marcha atrás y mantiene fin de clases el 15 de julio

El Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) realizó un análisis exhaustivo del impacto territorial de las medidas planteadas el pasado 7 de mayo, bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas priorizan las decisiones construidas desde las comunidades y no desde el aislamiento institucional, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Acuerdo

Por ello, agregó, tras este proceso de deliberación colectiva y en atención al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Conaedu acordó mantener el calendario escolar 2025-2026 en sus términos originales, preservando los 185 días efectivos de clase establecidos en el scuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de junio de 2025, por lo que el ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio, conforme a lo previsto.

Brindan certeza

Destacó que esta determinación privilegia el derecho superior de niñas, niños y adolescentes a una educación integral, al tiempo que brinda certeza y estabilidad a millones de familias mexicanas cuya organización cotidiana depende del calendario escolar.

En este sentido, el titular de la SEP subrayó que el Gobierno de México mantendrá la flexibilidad necesaria para atender las particularidades regionales del país, especialmente en aquellas entidades que enfrenten condiciones extraordinarias, como altas temperaturas o los requerimientos logísticos derivados del Mundial de Futbol.

Explicó que cualquier ajuste local se realizará conforme a lo establecido en la Ley General de Educación, en coordinación con las autoridades educativas estatales y garantizando en todo momento el cumplimiento de los planes y programas de estudio, con el propósito de proteger el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes.

Delgado Carrillo agradeció a las y los secretarios de Educación, así como a las y los gobernadores, sus valiosas aportaciones y su empatía con las comunidades escolares para llegar a este trascendente acuerdo.