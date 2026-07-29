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NacionalNación

Dan medida cautelar a viuda del edil de Temoac

Julio 29 del 2026
Marisol Romero. Cortesía
Marisol Romero. Cortesía

Un juez especializado de Control dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Marisol Romero Zamora, viuda del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, y Geovanny Emmanuel González Morellano, director de la Policía Municipal, al acreditarse la imputación por el delito de extorsión agravada.

En audiencia de Formulación e Imputación, la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) acreditó que desde julio de 2025 obran denuncias de extorsión agravada contra ambos detenidos por golpear y amenazar de muerte a dos víctimas.

“Derivado de las acciones para combatir la extorsión, la FIDAI obtuvo elementos para comprobar ante la autoridad judicial que los servidores públicos municipales, Marisol ‘N’ y Geovany Emmanuel ‘N’, participaron de manera activa desde julio de 2025, presuntamente golpeando y amenazando a víctimas para intimidarlas y coaccionar la entrega de una fuerte suma de dinero a cambio de no hacerles daño”, citó la Fiscalía General del Estado.

En consecuencia, el juez Edgar Díaz Martínez, adscrito a la Ciudad Judicial de Cuautla, fijó un plazo de 144 horas para realizar la audiencia de Vinculación a proceso, y por tanto queda la fecha del 1 de agosto.

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