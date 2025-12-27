Dan nuevo revés a amparo de “El Abuelo”

Las cuentas bancarias del presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, seguirán bloqueadas porque una jueza de amparo rechazó suspender la medida implementada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Al acatar lo ordenado por un Tribunal Colegiado, Sandra Adriana Carbajal Díaz, titular del Juzgado Primero de Distrito con residencia en Villahermosa, Tabasco, admitió a trámite el juicio de amparo que interpuso el excolaborador de Adán Augusto López contra el acuerdo del 24 de julio de 2025, mediante el cual UIF lo incorporó a la lista de personas bloqueadas del Sistema Financiero Mexicano, motivo por el cual ordenó el bloqueo y suspensión de sus cuentas bancarias.

Sin embargo, la juzgadora negó al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco la suspensión provisional, por lo que las cuentas del exmando policiaco seguirán congeladas.

En su demanda de amparo, Bermúdez Requena relató que se le relaciona injustamente con el grupo criminal “La Barredora”, caso por el que está preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México (Edomex).