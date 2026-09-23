Dan por terminada operación Águila Alta

México y Estados Unidos concluyeron el pasado 21 de septiembre la Operación Binacional “Águila Alta”, desarrollada del 7 al 21 de septiembre en la zona fronteriza de Tijuana, Baja California y San Diego, California, con el fin de inhibir drones de características comerciales que emplea el crimen organizado para el tráfico de drogas y personas.

A través de un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dio a conocer que cinco drones fueron inhabilitados por el Ejército mexicano, de los cuales uno fue detectado en el lado estadounidense, que después entró a territorio nacional, siendo neutralizado por parte de personal de dicha dependencia, con base en el intercambio de información con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Además, fue detenida una persona y asegurados un arma de fuego, cargadores y cartuchos.