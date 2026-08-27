Dan prisión preventiva a dos por fraude en examen de la Unam

Edgar “N” y David “N”, detenidos por presuntamente ofrecer resolver el examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se quedarán privados de la libertad, luego de que un juez de Control fijara la medida de prisión preventiva justificada por fraude.

Un día después de haber sido detenidos por policías de Investigación de la FGJ, un juez de Control otorgó la duplicidad del término, por lo que será el viernes cuando se defina si son vinculados a proceso.

A la salida de la audiencia en los juzgados de la colonia Doctores, el abogado de los detenidos, Sergio Bravo, dijo que no existe un delito en el caso.

Edgar y David fueron detenidos el martes por policías de Investigación, acusados de haber usado las instalaciones y los equipos de la academia Más Preparación para ofrecer responder el examen de admisión a la UNAM en lugar de los aspirantes.

En las investigaciones, la Máxima Casa de Estudios proporcionó información de nueve aspirantes cuyos exámenes mostraban coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades.