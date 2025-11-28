Dan prisión preventiva a El Licenciado y a 7 escoltas

Luego de casi 18 horas de audiencia, un juez de Control vinculó a proceso a los siete escoltas de Carlos Alberto Manzo Rodríguez y al presunto operador de la logística del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán.

Luego de desahogar las defensas, todos los datos de prueba, el juzgador determinó la vinculación a proceso de los siete elementos de Seguridad Pública Municipal que conformaban el cuerpo de escoltas del presidente municipal, muerto a tiros el pasado 1 de noviembre.

Los implicados son acusados de homicidio calificado en su modalidad de omisión por comisión.

Con relación a Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, el juez consideró que hay pruebas suficientes para vincularlo a proceso por los delitos de homicidio doloso calificado y lesiones calificadas, en agravio de Carlos Manzo y dos civiles, respectivamente.

El juez de la causa les dictó como medidas cautelares a los acusados, la continuidad de la prisión preventiva oficiosa.

El juez también fijó tres meses para la investigación complementaria y que el proceso no podrá durar más de dos años.