Dan prisión preventiva a Julio César “N”

Un juez federal dictó prisión preventiva justificada al boxeador Julio César “N”, quien permanecerá preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, en Hermosillo, Sonora.

El hijo menor de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez González, compareció la noche del pasado lunes ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en la capital sonorense, Enrique Hernández, luego de ser deportado por autoridades migratorias de los Estados Unidos, reportaron autoridades federales.

Durante la diligencia, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó al sinaloense el delito de delincuencia organizada, en la modalidad de tráfico de armas a territorio nacional.