Dan prisión preventiva a mujer estadounidense

La estadounidense Yanet Dowden, presunta abastecedora de armas y cartuchos para la facción de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa, fue vinculada a proceso por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora, que también le impuso prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba suficientes en audiencia de imputación para procesar a la mujer por su probable responsabilidad en el delito de introducción ilícita a territorio nacional de más de cinco mil cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Detención

Dowden, quien resultó ser una oficial de la penitenciaria de Arizona, Estados Unidos, fue detenida el 11 de septiembre por elementos de la Marina Armada y de la FGR en inmediaciones del Puente Fronterizo de México con Estados Unidos, en San Luis Río Colorado, Sonora, en posesión de cinco mil 445 cartuchos para arma de fuego y un vehículo, en el marco de la estrategia de seguridad del gobierno federal.

Según investigaciones ministeriales, la mujer era operadora logística del grupo delictivo liderado por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, para el trasiego de armamento en el estado de Sonora.