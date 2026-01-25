Dan prisión preventiva al “Mantecas”

Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa y vinculó a proceso a Iván Valerio Sainz Salazar, alias “Mantecas”, presunto operador de los Beltrán Leyva, y a tres de sus cómplices por delitos contra la salud, portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba para que el juzgador federal procesara a Sainz Salazar, Israel Páez Quintero, José Almir Pacheco Quiroa y Jesús Gómez Soto, alias „Chuy“, quienes fueron recluidos en el CEFERESO número 8, ubicado en Guasave, Sinaloa.

El juez de control fijó al Ministerio Público Federal un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Acusados de los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y clorhidrato de fentanilo; portación de arma de fuego con la agravante al que posea más de dos; posesión de cartuchos y cargadores, todo de uso exclusivo de las fuerzas armadas, Iván Valerio Sainz Salazar, “Mantecas” y sus cómplices fueron detenidos en Badiraguato, Sinaloa.