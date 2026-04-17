Dan revés a magistrados que se aferran al cargo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés a magistrados que se aferran al cargo, a pesar de haber terminado el periodo para el que fueron electos.

Una mayoría de seis ministros revocó el jueves la suspensión definitiva que mantenía como magistrado de la Sexta Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a Avelino Carmelo Toscano Toscano, quien se inconformó porque el expresidente Andrés Manuel López Obrador no renovó su nombramiento.

En enero de 2019, Toscano concluyó su periodo de diez años como magistrado que inició en 2009, por designación del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, pero no fue contemplado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para un nuevo nombramiento de magistratura en la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Inconforme con la determinación presidencial, Avelino Carmelo Toscano tramitó un amparo en marzo de 2024 contra la determinación de no designarlo en ninguna de las veintiocho magistraturas, en el que un juez le concedió la suspensión definitiva que lo mantuvo en el cargo por varios años más.

Sin embargo, este jueves el pleno del máximo tribunal aprobó el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, que planteó revocar la medida cautelar concedida en enero del año pasado, al considerar el magistrado concluyó su encargado desde el 14 de enero de 2019 por ministerios de ley.

El ministro afirmó que el magistrado buscaba una ratificación en el cargo, mecanismo que no está contemplado, sino que se trata de un procedimiento para obtener un nuevo nombramiento, pues su encargo concluyó por ministerio de ley en 2018.