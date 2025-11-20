Dan revés a Nueva Elektra del Milenio; debe pagar 67 mdp

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló con seis votos a favor que la empresa Nueva Elektra del Milenio, S.A. de C.V. deba pagar 67 millones de pesos (mdp) a la Secretaría de Hacienda por declarar una pérdida fiscal mayor a la realmente sufrida respecto al ejercicio fiscal 2012.

El proyecto del amparo en revisión 3842/2024, a cargo de la ministra Lenia Batres Guadarrama, revocó el amparo que el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito otorgó a la empresa de Ricardo Salinas Pliego en marzo de 2024 para evitar hacer ese pago a la Secretaría de Hacienda.

Durante la sesión de ayer miércoles, los ministros de la Corte coincidieron en que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de fiscalizar a cualquier empresa de manera individual, sin importar que esté controlada por un grupo más amplio y sea este el que realiza sus declaraciones fiscales, pues eso no la exime de cumplir con sus obligaciones.

Los antecedentes del caso

El Tribunal Colegiado otorgó, en marzo de 2024, el amparo a Nueva Elektra del Milenio, S.A. de C.V. para eximir el pago de los 67 mdp bajo el argumento de que la empresa estaba controlada por el conglomerado de Grupo Elektra y este sí había pagado impuestos.

Ante esa decisión judicial, la Secretaría de Hacienda se inconformó ante la Suprema Corte y presentó un recurso de revisión, pues aseguró que toda empresa está sujeta a fiscalización individual, sin importar si forma parte de un grupo financiero más amplio.

En contra votaron las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y el ministro Irving Espinosa, no por estar en contra del pago de impuestos, sino porque consideraron que la discusión no tenía orden constitucional, sino legal y para resolverlo ya existe una jurisprudencia, citada en la sentencia del Tribunal Colegiado.