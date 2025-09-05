Dan seguimiento a mexicanos en flotilla humanitaria

En el marco del conflicto Israel-Palestina, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) da seguimiento a las seis personas mexicanas que forman parte de la Flotilla Global Sumud, para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

El canciller Juan Ramón de la Fuente indicó que el compromiso de la SRE es brindar protección consular y acompañamiento a todas las personas mexicanas que se encuentren en el exterior.

La cancillería refirió que el consulado de México en Barcelona ha estado en contacto permanente con los connacionales que partieron a Gaza en días pasados. “De igual forma, las embajadas de México en la región han sido alertadas y están atentas a posibles solicitudes de asistencia o protección consular”, dijo la SRE.