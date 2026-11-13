Dan seguimiento a muerte de mexicanos en EE. UU.

Ante los casos de personas mexicanas que han resultado lesionadas o han fallecido bajo custodia o en operativos del Service Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó el seguimiento a las acciones de protección consular del Gobierno de México.

La SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, indicó que la Federación ha enviado 22 cartas: ocho a fiscalías generales estatales y 14 a fiscalías de condado.

A la fecha, reportó, se han recibido 11 respuestas “y el diálogo continúa con las demás. Varias fiscalías han mostrado disposición a sostener reuniones adicionales con la red consular”.

La SRE señaló que la Embajada de México en Estados Unidos (EUA) ha estado en comunicación varias veces con los funcionarios de los condados de Harris y Webb, en Texas, y de Ventura, en California, para conocer el avance de las investigaciones y ofrecer la colaboración demuestro país.

Relaciones Exteriores refrendó que la red consular acompaña a las familias en las decisiones que tomen sobre acciones legales.

De los 18 casos de personas fallecidas, señaló que cuatro cuentan con representación del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas (PALE); siete tienen representación privada; en dos, las familias siguen buscando representación legal, con acompañamiento consular; y cinco familias optaron por no emprender acciones legales.

Agregó que las familias han presentado demandas civiles en tres casos: dos con representación del PALE y uno con representación privada. En los demás, las familias preparan las acciones que correspondan con sus representantes legales.