Dan seguimiento a víctimas de Guerra Sucia

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostuvieron una reunión con asociaciones civiles, colectivos de sobrevivientes, víctimas y familiares de personas afectadas por violaciones graves a derechos humanos, ocurridas durante la Guerra Sucia.

Arturo Medina Padilla, subsecretario para los Derechos Humanos de la Segob, indicó que dicho encuentro da seguimiento a las acciones para el esclarecimiento histórico, el acceso a la justicia y los procesos de memoria, con el fin de garantizar la no repetición de estos hechos.

“Cada expediente representa una vida, una familia y una historia que merece nuestra total atención”, declaró.

“Este esfuerzo no se detiene: avanzamos con responsabilidad y de la mano de las víctimas para que la memoria se traduzca en justicia”, dijo.

Agregó que las instituciones del gobierno fortalecen el diálogo directo con quienes han sido afectados, “para avanzar en las tareas de verdad, memoria y justicia, con enfoque de derechos humanos”.

En el encuentro participó la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y el fiscal especial de Control Competencial de la FGR, Raúl Armando Jiménez Vázquez.