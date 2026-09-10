Dan segunda prisión preventiva a Thompson

Ricardo Thompson Navarro, fundador de Ingemar, sumó una segunda prisión preventiva en el caso de la red de huachicol fiscal por ferrotanques que la Fiscalía General de la República (FGR) atribuye al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, su socio.

El 13 de agosto pasado, una jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez le dictó al empresario la prisión preventiva justificada contra la que tramitó un amparo desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde se encuentra preso.

Dicha medida cautelar es adicional a la prisión preventiva oficiosa que la jueza de control en el Almoloya de Juárez le dictó en julio tras vincularlo a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Thompson Navarro presentó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, una demanda de amparo mediante la cual buscaba echar abajo “la resolución de trece de agosto de dos mil veintiséis, en la que se impuso la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada”.

Sin embargo, el juez segundo le negó la suspensión provisional, en virtud de que la medida cautelar no es inconstitucional.

Detenido en Ensenada, Baja California, el empresario Ricardo Thompson Navarro está acusado de ser uno los socios del panista Ernesto Ruffo Appel en la empresa Ingemar S.A de C.V presuntamente utilizada para contrabandear combustibles por ferrotanques.

Según la imputación de la FGR, Ingemar presentó un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales, particularmente una abierta en Grupo Financiero Intercam, que registró flujos superiores a 3 mil millones de pesos de junio de 2024 a julio de 2025.