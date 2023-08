Ante el 9.º aniversario del Caso Ayotzinapa en septiembre, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, destacó que 116 personas están detenidas y vinculadas a proceso penal por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas.

A través de un video publicado en redes sociales, se refirió que 32 integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos han sido procesados, además el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el ex director antisecuestro de la Seido, Gualberto Ramírez Gutiérrez, así como el ex agente del ministerio público de esta corporación.

“De un total de 169 personas consignadas, han sido exoneradas por jueces 77”, refiere la publicación.

El video refiere que también 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han sido detenidos, entre ellos, un excomandante del 27.º Batallón de Infantería y uno del 41.º Batallón de Infantería.

Un capitán, 10 soldados y un elemento de la Secretaría de Marina están entre los detenidos.

Se informó que por parte del estado de Guerrero, está en prisión el ex secretario de Seguridad Pública local, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca; la ex presidenta del DIF de Iguala, María de los Ángeles Pineda; además de 46 policías municipales; 2 de Cocula, 9 de Huitzuco y 39 de iguala.

También están detenidos 7 ex policías estatales, 5 federales y 3 federales ministeriales.