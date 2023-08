De AMLO aprendimos a no mentir y no robar: Adán

El aspirante a la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, destacó el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador de quien “aprendimos, a no mentir, no robar y no traicionar”.

Desde el estado de Zacatecas, López Hernández resaltó que el presidente Andrés Manuel ha logrado, en los últimos dos años, que la cifra de pobreza se redujera en ocho millones. Afirmó que “el gobierno del pueblo para el pueblo está dando resultados”.

Asimismo, añadió, se realiza una enorme cantidad de grandes obras de infraestructura como el Tren Maya, el tren transístmico, la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre muchas otras.

Construiremos un México mejor para todos

Mientras tanto en Zacatecas, Adán Augusto López Hernández llamó a hacer un último esfuerzo para acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en el cierre de su gobierno, “porque ahora nos toca a nosotros consolidar la política social que es la esencia de la Cuarta Transformación”.

Con ánimo, la Asamblea Informativa que tuvo lugar en el Auditorio Municipal de la localidad cercana a Torreón, el político tabasqueño señaló que el presidente López Obrador sentó las bases de la transformación del país, pero ahí no termina esto; al contrario, es solo el comienzo: “vamos por más y vamos a conseguir que finalmente haya un México mejor para todos”.

“Nunca antes en la historia de México un gobierno se había ocupado y preocupado tanto por ello, en los pobres, y vamos por más porque se trata de consolidar una política social que ya está en marcha y que es lo que significa la Cuarta Transformación”, resaltó en medio de la cerrada ovación de familias enteras que acudieron a saludar el tabasqueño.