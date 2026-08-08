De la Espriella jura como presidente

Abelardo de la Espriella juró como presidente de Colombia, en una ceremonia realizada en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, escogida por el primer mandatario a cambio de la Plaza de Bolívar en Bogotá, donde tradicionalmente se realizaba la transición de mando.

Previo a la investidura, los presidentes de las dos cámaras del Congreso, junto a los secretarios, llamaron a lista a todos los legisladores y notificaron que había quórum para continuar con la juramentación, a la que no asistió el partido de oposición, el izquierdista Pacto Histórico, la bancada más grande en Senado y Cámara de Representantes.

La ceremonia de asunción la realizó el presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien impuso al nuevo mandatario la banda presidencial e hizo la lectura del juramento al jefe de Estado.

Una vez posesionado, de la Espriella le tomó juramento a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, lo que dio inicio a un nuevo cuatrienio, que irá hasta 203.

Listado de narcoterroristas y megacárceles

Más adelante, el nuevo presidente de Colombia, se refirió a la decisión de escoger el batallón Pichincha para dar su primer discurso. Señaló que lo hizo como señal de “recuperación del orden” y en honor a la fuerza pública. También mencionó a Cali como una ciudad golpeada por la violencia.

Añadió que “en las próximas horas, mi gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas. La opción del diálogo está completamente agotada y el Estado, bajo el régimen que ha terminado, fue suficientemente cómplice”.

Por su parte, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, dejó este la Casa de Nariño, en un acto solemne con el que pone fin a su mandato de cuatro años, para ser sucedido por el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

En mensaje a través de su cuenta de X, el izquierdista indicó que luego de que algunos dijeron que se quedaría en la residencia presidencial colombiana “y que cerraría el Congreso de la República”, ahora sale de ella “y no hay presidente para entregarle el mando”.