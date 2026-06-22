De la Espriella, nuevo presidente de Colombia

El candidato ultraderechista del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, ganó ayer domingo la segunda vuelta presidencial en Colombia, tras obtener una ventaja milimétrica de apenas 0.95 % sobre el izquierdista, Iván Cepeda, con el 99.65 % de las mesas de votación escrutadas.

Según el reporte oficial de la Registraduría Nacional, De la Espriella alcanzó 12.921.702 sufragios (49.65 %), mientras que Cepeda obtuvo 12.673.392 (48.70 %).

Dada la estrechez del margen y el porcentaje de mesas restante, analistas y autoridades coinciden en que los jueces de la República serán quienes certifiquen legalmente al ganador definitivo durante el escrutinio oficial.

“Abelardo, oficialmente presidente: el tigre abraza al cóndor, te amo, Colombia”, escribió el aspirante derechista en su cuenta de X, donde además afirmó haber derrotado a “las elecciones forzadas, la compra de votos, los partidos tradicionales, la corrupción, los sospechosos habituales y la guerrilla”.

De la Espriella, un abogado penalista de 47 años que se ha presentado a lo largo de la contienda como un outsider, basó su campaña en una retórica de mano dura.

El candidato promete la construcción de una decena de megacárceles, la erradicación forzosa de 330 mil hectáreas de hoja de coca mediante fumigación aérea y tecnología, y ha lanzado duras advertencias contra las fuerzas de izquierda, a las que califica abiertamente como sus enemigas.

Quién es

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, tiene un programa económico inspirado en el propio presidente de Argentina, Javier Milei, en seguridad, maneja una propuesta de“mano dura” al estilo del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.

El abogado ostenta triple nacionalidad (colombiana, italiana por ascendencia y estadounidense por residencia) y es magíster de la Universidad Sergio Arboleda con especializaciones en ciencias penales y derecho administrativo.