De la Espriella ya es presidente electo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia concluyó el escrutinio de las elecciones presidenciales en los 32 departamentos del país, la capital, Bogotá, y las circunscripciones en el extranjero, confirmando la victoria de Abelardo De la Espriella, quien será proclamado hoy como nuevo presidente de la República para el periodo 2026-2030.

El exministro José Manuel Restrepo lo acompañará como vicepresidente.

El anuncio fue realizado por el presidente del CNE, Cristian Quiroz, quien convocó la sesión formal para declarar oficialmente las elecciones tras redactar las resoluciones pertinentes. La proclamación se produce luego de que se retiraran las apelaciones presentadas por el Pacto Histórico durante la audiencia nacional de escrutinio y luego de que el candidato derrotado, Iván Cepeda, reconociera el resultado electoral.

El escrutinio confirmó esencialmente el preescrutinio publicado la noche de las elecciones del 21 de junio, revelando mínimas diferencias, y las autoridades electorales colombianas describieron el proceso de consolidación de los resultados como eficiente.

Trump lo elogia como “un luchador”

Por lo anterior, el mandatario estadounidense celebra el resultado electoral colombiano y destaca la llegada de un gobierno afín.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no le gusta “en absoluto” el mandatario saliente de Colombia, Gustavo Petro, y explicó que respaldó durante la campaña al presidente electo, Abelardo de la Espriella, al que calificó de “luchador”.

“No me gustaba en absoluto el hombre que era presidente y lo respaldé (a De la Espriella). Es un luchador, un gran luchador, un buen luchador”, declaró Trump.