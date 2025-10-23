De la Fuente alista reunión interparlamentaria

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se encontró con diputados y senadores de distintos partidos políticos, en el marco de la preparación de la reunión interparlamentaria México-Unión Europea, que se realizará en nuestro país la próxima semana.

“Dentro de una diversidad de temas que incluyen medio ambiente, migración, inclusión y equidad, entre otros, destaca el Acuerdo Global Modernizado que se espera sea ratificado el próximo año”, destacó la SRE.

Para esta reunión, el canciller De la Fuente recibirá a los legisladores europeos cuando arriben a la Ciudad de México (CDMX), a partir del 27 de octubre.

Al encuentro del martes acudieron las legisladoras por Movimiento Ciudadano, la senadora Amalia García y la diputada Claudia Ruiz Massieu; los senadores por Morena Alejandro Murat y Beatriz Robles; el diputado morenista Pedro Haces; el senador panista Marko Cortés; y la senadora priísta Carolina Viggiano, entre otros.

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el nuevo Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea, que será firmado el próximo año y, aseguró, beneficiará a México.

En su conferencia mañanera del pasado viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que el nuevo acuerdo comercial quedó establecido desde hace varios meses e inicia en febrero de 2026.