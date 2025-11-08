De la Fuente celebra encuentro Claudia Sheinbaum-Macron

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), celebró el encuentro en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario francés, Emmanuel Macron.

Tras la conferencia conjunta de ambos mandatarios, el canciller De la Fuente evitó pronunciarse sobre el atentado que planeaba ejecutarse contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger.

Buena reunión

Destacó el acuerdo entre México y Francia para exhibir los códices Azcatitlan y Boturini en traslados temporales y recíprocos: “Es un buen acuerdo porque se da este intercambio cruzado y esto nos va a permitir tenerlo por acá, y nosotros a su vez les vamos a mandar el códice”.

El punto central de la reunión dijo, es mostrar que “estamos diversificando en diversos temas” como el económico, comercial, cultural, científico y diplomático.