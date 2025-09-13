De la Fuente conversa con su par alemán sobre comercio tras reunión del G7

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sostuvo una conversación telefónica con su par alemán, Johann Wadephul.

Esto luego del encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el jefe de Gobierno, canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, en el contexto de la reunión del G7.

En la “productiva conversación telefónica”, según la SRE, dialogaron sobre la agenda bilateral, perspectivas para fortalecer la cooperación en los ámbitos de comercio e inversión, y las posibilidades que ofrece el Plan México.

También revisaron las coincidencias de ambos países con relación al multilateralismo.

“Alemania es el primer socio comercial de nuestro país de Europa y el quinto a nivel mundial”, destacó la Cancillería.